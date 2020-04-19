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Документы на КПП при въезде в город горняков Карелии проверяют с помощью удочки

Новости. Общество
09:54, 20 Апреля 2020
фото: © "Новости Костомукши"
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Постовые на контрольно-пропускном пункте на въезде в Костомукшу просят проезжающих прикреплять документы к телескопической удочке.

В паблике "Беседка в Костомукше Товарной" костомукшанин рассказал о бесконтактном проезде через КПП, который был установлен вчера у развилки на поселок Боровой.

"Поздним вечером, подъезжая с дачи к отворотке на Боровой, я вновь чертыхнулся по поводу КПП . Жаль, что так и не перенесли, меньше было бы проблем...  Проезд был перекрыт.
Остановившись у Г-образной разметки на асфальте, указывающей место остановки автомобиля, дождался постового в форме ДПС. Постовой, настороженно обойдя машину и заглянув в окна дверей, на предмет обнаружения пассажиров, встал на линию своей разметки. Отстегнув от ремня 4,5 метровую телескопическую удочку, он протянул ее тонкий конец в приоткрытое мной после его обхода окно. Доставая из пластикового контейнера ламминированную ксерокопию паспорта с фото и пропиской, я мысленно поблагодарил Главу города за то, что она разрешила предъявлять эту копию, как пропуск для въезда в город для горожан. Когда я повесил пропуск за петельку на удочку, постовой расслабился. По его позе читалось: "Слава богу, свой. Наверное с дач.." Ему тоже не хотелось "поймать корону". Собрав удочку и осмотрев документ, сержант в обратной последовательности передал его мне, и пошел открывать проезд", - написал житель Костомукши.

Напомним, въезд в Костомукшу ограничен с 19 апреля из-за угорозы распостранения коронавируса. Глава города горняков Анна Бендикова и генеральный директор "Карельского окатыша" Максим Воробьёв приняли вчера контрольно-пропускной пункт, организованный на повороте в посёлок Боровой. На данный момент сотрудники ДПС проверяют все автомобили, въезжающие в Костомукшу, однако вскоре возможно начнут досматривать документы и у желающих покинуть город.

КПП начали работу также при въезде в Кондопогу и Сегежу.

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