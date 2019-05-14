Долги муниципалитетов Карелии сократились на 219 млн рублей – до 3,6 млрд

Общий объём муниципального долга в Карелии к 1 мая снизился на 215 млн рублей, или на 6% по сравнению с началом года.

По данным Минфина, муниципальный долг составил 3,6 млрд рублей. Снизили объем долговых обязательств 17 из 18 муниципальных образований. Изменения отмечаются в сокращении доли как коммерческого долга, так и бюджетных кредитов, сообщают "Вести Карелии".

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