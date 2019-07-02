Долги налогоплательщиков Карелии превысили 1 млрд рублей

Службы судебных приставов Карелии по состоянию на 1 июля зарегистрировали 21,7 тысячи исполнительных производств по взысканию долгов с юридических и физических лиц на общую сумму более 1,1 млрд рублей.

Как сообщили в управлении ФССП по Карелии, на исполнении судебных приставов находится 12,8 тысяч исполнительных производства о взыскании налогов с юридических лиц и предпринимателей на сумму более 1 млрд рублей и 8,9 тысяч исполнительных производств по взысканию задолженности по налогам с физических лиц на сумму 115 млн рублей.

Кто включен в список злостных неплательщиков, читтайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".