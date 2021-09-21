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Долги по зарплате в ряде отраслей экономики Карелии растут второй месяц подряд

Новости. Общество
14:19, 24 Сентября 2021
фото: © Архив ИТАР-ТАСС / Зураб Джавахадзе

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Задолженность по заработной плате в Карелии снова выросла в обрабатывающих производствах, энергетике, в области здравоохранения и социальных услуг.

Это следует из данных Карелиястата по состоянию на 1 сентября 2021 года.

По сравнению с 1 августа долги в обрабатывающих производствах увеличились на 7,5% (до 1,9 млн рублей), в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром; кондиционирование воздуха — на 2,8% (до 2,9 млн рублей). В области здравоохранения и социальных услуг рост составил 2,3% (до 2,6 млн рублей).

В этих сферах задолженность растет второй месяц подряд, начиная с 1 июля 2021 года.

Увеличился и средний размер долга до одного работка — эта сумма превысила 90 тыс. рублей.

«Вся просроченная задолженность по заработной плате на 1 сентября 2021 года образовалась из-за отсутствия у организаций собственных средств. Задолженности из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней не выявлено», — отметили в Карелиястате.

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