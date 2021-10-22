Долги по зарплате в здравоохранении и соцсфере Карелии за месяц выросли почти вдвое

Задолженность по заработной плате в сфере здравоохранения и социальных услуг Карелии в сентябре выросла в 1,9 раза по сравнению с августом.
Размер задолженности в этих сферах к началу октября достиг 4,9 млн рублей.
Такие данные опубликовал Карелиястат.
Кроме того, увеличились долги по зарплате в обрабатывающих производствах и энергетике.
Общая сумма задолженности на предприятиях Карелии растет третий месяц подряд и к началу октября превысила 12 млн рублей.
Долг в расчёте на одного работника организаций, имеющих задолженность, составил 90481 рубль.
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