Долги по зарплате в здравоохранении и соцсфере Карелии за месяц выросли почти вдвое

Задолженность по заработной плате в сфере здравоохранения и социальных услуг Карелии в сентябре выросла в 1,9 раза по сравнению с августом.

Размер задолженности в этих сферах к началу октября достиг 4,9 млн рублей.

Такие данные опубликовал Карелиястат.

Кроме того, увеличились долги по зарплате в обрабатывающих производствах и энергетике.

Общая сумма задолженности на предприятиях Карелии растет третий месяц подряд и к началу октября превысила 12 млн рублей.

Долг в расчёте на одного работника организаций, имеющих задолженность, составил 90481 рубль.