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Долги предприятий по зарплате планируют погашать работникам за счет бюджета

Новости. Общество
00:10, 08 Августа 2022
фото: © Валерий Шифулин / ТАСС

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Минтруд разработал законопроект о государственной компенсации долгов по зарплате.

Об этом сообщает «Российская газета».

В законопроекте прописан новый механизм погашения долгов перед работниками обанкротившихся предприятий, организаций и компаний.

Так, задолженность по зарплате за три месяца до признания предприятия или компании банкротом может быть погашена за счет средств федерального бюджета.

При этом сумма выплаты не может превышать трех среднемесячных заработных плат по региону, в котором находится работодатель-должник.

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