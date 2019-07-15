Долги районов Карелии сократились на 8%, заявил Минфин

Республиканские власти подвели итоги управления муниципальным долгом в Карелии за первую половину 2019 года.

К 1 июля объем муниципального долга республики составил 3 млрд 541 млн рублей, в том числе: бюджетные кредиты, предоставленные из бюджета Карелии в сумме 474 млн рублей или 13% от общего объема, кредиты банков 3 млрд 67 млн рублей или 87%, пишут "Вести Карелии".

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