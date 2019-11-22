Долгострой в городе горняков в Карелии снесут за 8 миллионов рублей

В бюджете Костомукши заложили средства на снос опасного здания в 2020 году.

Костомукшане готовы без сожаления расстаться с долгостроем на Калевала, 39, пишет "64 параллель онлайн". Чтобы снести недостроенное здание, необходимо было подготовить проектную документацию на эти работы. Согласно проекту, на снос здания понадобится почти 8 миллионов рублей. Эти средства заложены в проекте бюджета округа на следующий год.

Что касается других долгостроев города, они принадлежат частным лицам, и заставить их принять меры по сносу или хотя бы ограждению объектов почему-то не удается ни администрации, ни контролирующим органам, констатирует издание.

Напомним, в Карелии к концу 2017 года было зарегистрировано около 500 объектов незавершенного строительства. Многие из них представляют опасность.