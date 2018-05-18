В Петрозаводске с 19 мая начнутся представления циркового шоу у "Лотос Plaza"

с 19 мая по 3 июня незабываемые представления пройдут в шатре у ТРК "Лотос Plaza".

Уже завтра, 19 мая, распахнет занавес шатер "Мега Цирка" и подарит петрозаводчанам массу положительных эмоций.

"Мега Цирк" - российский цирк-шапито с уникальной и динамичной программой, включающей в себя выступления артистов из разных стран мира, световое шоу и чудеса дрессировки.



На арене появится сенсационный Человек-сталь, а живого человека переедут трехтонным автомобилем. Кроме того, вас ждут:

дрессированные обезьяны на мотоциклах;

дрессированные собаки, борьба человека с гигантскими крокодилами, попугаи Какаду и Ара, акробаты и жонглеры;

все представление сопровождает балет "Байк-шоу" и небанальный клоун Шурик.

Впервые в Петрозаводске специальный гость программы - робот Алеша!

Вы еще можете успеть принять участие в мега акции "Мега Цирка". При покупке билетов до 19 мая (на первое представление) - СКИДКА 20%. При покупке трех билетов на первые три ряда - четвертое место в подарок (при наличии купона). В будние дни - скидка 200 рублей с каждого билета. Детям до трех лет - бесплатно (в сопровождении родителей, без предоставления отдельно посадочного места).

Также есть возможность поучаствовать в розыгрыше и получить билет на представление бесплатно. Подробности читайте тут.

Расписание представлений:

19 мая (СБ) - 17:00

20 мая (ВС) - 17:00

24 мая (ЧТ) - 18:30

26 мая (СБ) - 12:00

27 мая (ВС) - 17:00

1 июня (ПТ) - 14:00 и 18:30

2 июня (СБ) - 12:00 и 17:00

3 июня (ВС) - 17:00

Билеты уже в продаже на Kassir.Ru.

Телефон для справок 63-09-55.



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