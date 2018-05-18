В Петрозаводске с 19 мая начнутся представления циркового шоу у "Лотос Plaza"

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с 19 мая по 3 июня незабываемые представления пройдут в шатре у ТРК "Лотос Plaza".
Уже завтра, 19 мая, распахнет занавес шатер "Мега Цирка" и подарит петрозаводчанам массу положительных эмоций.
"Мега Цирк" - российский цирк-шапито с уникальной и динамичной программой, включающей в себя выступления артистов из разных стран мира, световое шоу и чудеса дрессировки.
На арене появится сенсационный Человек-сталь, а живого человека переедут трехтонным автомобилем. Кроме того, вас ждут:
- дрессированные обезьяны на мотоциклах;
- дрессированные собаки, борьба человека с гигантскими крокодилами, попугаи Какаду и Ара, акробаты и жонглеры;
- все представление сопровождает балет "Байк-шоу" и небанальный клоун Шурик.
Впервые в Петрозаводске специальный гость программы - робот Алеша!
Вы еще можете успеть принять участие в мега акции "Мега Цирка". При покупке билетов до 19 мая (на первое представление) - СКИДКА 20%. При покупке трех билетов на первые три ряда - четвертое место в подарок (при наличии купона). В будние дни - скидка 200 рублей с каждого билета. Детям до трех лет - бесплатно (в сопровождении родителей, без предоставления отдельно посадочного места).
Также есть возможность поучаствовать в розыгрыше и получить билет на представление бесплатно. Подробности читайте тут.
Расписание представлений:
19 мая (СБ) - 17:00
20 мая (ВС) - 17:00
24 мая (ЧТ) - 18:30
26 мая (СБ) - 12:00
27 мая (ВС) - 17:00
1 июня (ПТ) - 14:00 и 18:30
2 июня (СБ) - 12:00 и 17:00
3 июня (ВС) - 17:00
Билеты уже в продаже на Kassir.Ru.
Телефон для справок 63-09-55.
Прочесть отзывы можно здесь.
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