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Долгожданный автобус связал поселок с райцентром в Карелии

Новости. Общество
12:36, 11 Февраля 2020
фото: ©Управление пресс-службы главы Карелии
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Жители поселка Харлу Питкярантского района ждали возобновления автобусного сообщения с Питкярантой несколько лет.

С 10 февраля из Питкяранты в Рауталахти и Харлу ходит рейсовый автобус №4. Маршрут обслуживается МКУ "Хозяйственное управление". Автобус ходит в будние дни. По пути маршрутка также останавливается в Койринойе, Леппясилте, Импилахти, Керисюрье, Ляскеля и Хийденсельге, сообщается в паблике "Республика Карелия".

Ранее в паблике "Экопоселение Харлу Карелия" разместили обращение "Харлу нужен автобус". Люди вынуждены были добираться в ближайшие города на такси, что очень дорого. Глава администрации Питкярантского района обещал запустить автобус в прошлом году, но затем сроки постоянно сдвигались.

В январе 2020 года власти республики сообщили активистам, что автобусное сообщение будет возобновлено в первом квартале наступившего года. До 10 февраля перевозки не осуществлялись из-за отсутствия автоперевозчика, готового обслуживать маршруты в районе.

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