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Долгожитель из Петрозаводска стал жертвой COVID-19

Новости. Общество
09:29, 28 Мая 2021
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

В Карелии за прошедшие сутки от коронавируса скончались два человека, сообщили в оперштабе республики.

За минувшие сутки в Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Республиканской инфекционной больнице скончался 92-летний житель Петрозаводска, в роддоме им. Гуткина умерла 74-летняя жительница Кондопоги. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания.

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Всего с начала пандемии в Карелии умерли от коронавируса 542 человека.

За прошедшие 24 часа коронавирусная инфекция в Карелии выявлена у 58 человек. Из этого числа заболевших — 53 человека, из них 19 имеют симптомы средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии.

Общее число инфицированных теперь составляет 47142.
За сутки выздоровели еще 64 человека. Всего выписанных по выздоровлению 45335 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии — 7677 случаев на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3431,2 случая, по Северо-Западу — 5977,7.

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