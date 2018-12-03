11:45, 03 Декабря 2018
Доля "богатых" жителей Карелии выше, чем в большинстве регионов страны, показал рейтинг
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Число жителей Карелии, зарабатывающих более 100 тыс. рублей в месяц, выше, чем в большинстве регионов России, а количество низкооплачиваемых работников в республике меньше среднероссийских показателей.
Такие выводы можно сделать на основании рейтинга регионов России по уровню зарплат, составленного агентством РИА Рейтинг, пишет газета "Вести Карелии".
В качестве основного показателя составители рейтинга использовали долю высокооплачиваемых работников с зарплатой более 100 тыс. рублей и долю низкооплачиваемых, зарабатывающих менее 15 тысяч рублей в месяц, а также диапазон самых распространенных зарплат в регионе.
Подробнее читайте в материале издания.
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