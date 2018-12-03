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Новости. Общество
11:45, 03 Декабря 2018
фото: pxhere.com / Zahaoha

Доля "богатых" жителей Карелии выше, чем в большинстве регионов страны, показал рейтинг

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Число жителей Карелии, зарабатывающих более 100 тыс. рублей в месяц, выше, чем в большинстве регионов России, а количество низкооплачиваемых работников в республике меньше среднероссийских показателей.

Такие выводы можно сделать на основании рейтинга регионов России по уровню зарплат, составленного агентством РИА Рейтинг, пишет газета "Вести Карелии".

В качестве основного показателя составители рейтинга использовали долю высокооплачиваемых работников с зарплатой более 100 тыс. рублей и долю низкооплачиваемых, зарабатывающих менее 15 тысяч рублей в месяц, а также диапазон самых распространенных зарплат в регионе.

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

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User
2018-12-03 13:14:26
Видать, московиты перепутали Карелию и Корею.
Сеня
2018-12-03 13:06:36
И где этих богатых граждан считали ? В кижах , консерватории , карелиястате и проч . ,судах , прокуратуре и Ленина 19 ?
кир
2018-12-03 13:00:46
Они машины на газонах оставляют. Много их стало, а культуры нет совсем.
Горожанин
2018-12-03 12:41:09
А Путин призывает от "средних" показателей переходить к конкретным. Не слушаем Президента?
йошкин кот
2018-12-03 12:25:06
вот оно кааак! да тут не Карелия, и даже не Рио-де-Жанейро. просто Нью-Васюки какие-то! миллионеры по улицам не пуганные шастают....
Ванёк
2018-12-03 12:11:26
Бред , Эти " богатые живут в лесу и в карьерах по добыче камня , не вылезая оттуда . Это не рейтинг , а пиар властей .
Оля Петрова
2018-12-03 12:02:02
Смешно,правда смешно....мы что не знаем как назначаются зарплаты? и кому?
однозначно
2018-12-03 11:57:31
Кому и кобыла невеста
Гость
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