Доля прибыльных компаний в Карелии выросла в 2019 году: лидеры

Удельный вес прибыльных организаций в Карелии в общем числе компаний вырос в 2019 году до 60,3%

В 2018 году этот показатель равнялся 59,7%.

Данные о финансовых результатах деятельности организаций приведены в докладах Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия" за 2018 и 2019 годы.

Лидерами по темпам роста прибыльных компаний стали рыболовство, рыбоводство и производство прочей неметаллической минеральной продукции. Если в 2018 году доля прибыльных организаций в этих видах деятельности составляла 50%, то в 2019 году - 100%.

В каких еще отраслях увеличилась доля прибыльных организаций, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".