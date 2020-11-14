Доля свободных коек для больных коронавирусом в Карелии увеличилась за сутки почти на 12 %

В ковид-центрах Карелии осталось 39,4 % свободных коек для лечения пациентов с COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охолопков.

Количество свободных коек увеличивается – накануне этот показатель был 27,7 %.

По данным на 15 ноября в стационарах находится 621 житель республики, заболевший COVID-19. Из них 594 - в состоянии средней тяжести, 14 тяжелобольных и 13 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Ранее сообщалось, что за сутки еще 353 человека заразились коронавирусом в Карелии.