Доля свободных коек в ковид-центрах Карелии сократилась до 20 процентов

Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков сообщил о незначительном сокращении доли свободных коек для пациентов с коронавирусом и пневмонией

За минувшие сутки доля свободных коек для больных COVID-19 сократилась до 20,2 процентов. Накануне этот показатель равнялся 21,4 процента. Об этом сообщил в соцсети глава карельского Минздрава Михаил Охлопков.

Всего на 16 декабря госпитализированы 738 человек, заболевших COVID-19, 611 из госпитализированных находятся в состоянии средней тяжести, 121 – в тяжелом и 6 человек – в крайне тяжелом, они подключены к аппаратам ИВЛ.

Напомним, за минувшие сутки число инфицированных COVID-19 в Карелии увеличилось на 341.