Жители Карелии сотнями попадают в больницы с коронавирусом

За сутки еще 341 человек заразился коронавирусной инфекцией в республике.

За минувшие сутки число инфицированных COVID-19 в Карелии увеличилось на 341. Из этого числа заболевших – 324 человека, из них 59 имеют симптомы средней тяжести, 6 – в тяжелом и 1 – в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает сегодня региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 22287 человек.

За выздоровели еще 418 человек. Таким образом справились с болезнью всего 14406 пациентов.

За минувшие сутки коронавирус унес жизни еще троих человек. Всего жертв инфекции в Карелии 132.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 3518,5 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1845,3 случая, по Северо-Западу – 2741.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков назвал признаки спада пандемии коронавируса в Карелии.