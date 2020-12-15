890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
На Карелию надвигаются сильные снегопады 7
15.12.2020 13:56
В офисах Сбербанка в Карелии пенсионеров 65+ обслужат по индивидуальному графику 8
15.12.2020 12:45
Многодетной семье в Карелии отказали в субсидии на оплату ЖКХ после рождения еще одного ребенка 2
15.12.2020 18:20
Парфенчиков высказался о закрытии границ Карелии для туристов из-за распространения коронавируса 12
15.12.2020 19:55
Власти Петрозаводска перенесли проектирование автомобильного тоннеля под ж/д путями на 2021 год 8
15.12.2020 14:40
Финляндия останется закрытой для российских туристов до 12 января 4
15.12.2020 19:10
Модель Наталья Водянова с детьми снимает тревел-шоу на острове Кижи в Карелии 2
15.12.2020 14:08

Жители Карелии сотнями попадают в больницы с коронавирусом

Новости. Общество
09:21, 16 Декабря 2020
фото: © Станислав Красильников/ТАСС
Загрузка...

За сутки еще 341 человек заразился коронавирусной инфекцией в республике.

За минувшие сутки число инфицированных COVID-19 в Карелии увеличилось на 341. Из этого числа заболевших – 324 человека, из них 59 имеют симптомы средней тяжести, 6 – в тяжелом и 1 – в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает сегодня региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 22287 человек.

За выздоровели еще 418 человек. Таким образом справились с болезнью всего 14406 пациентов.

За минувшие сутки коронавирус унес жизни еще троих человек. Всего жертв инфекции в Карелии 132.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 3518,5 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1845,3 случая, по Северо-Западу – 2741.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков назвал признаки спада пандемии коронавируса в Карелии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
тетка
2020-12-16 10:21:01
Не надо пускать туристов в Карелию, пусть сидят у себя дома.
карел
2020-12-16 09:47:36
СРАМОТА , а не медицина .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.12.2020, 12:33
"Не так, как обычно": Парфенчиков ввел новые ограничения в Карелии на период новогодних праздников
10.12.2020, 10:53
Власти Петрозаводска не знают, чем компенсировать отмену самого популярного налога
13.12.2020, 20:45
Грузовой поезд сошел с рельсов в Карелии (СРОЧНО)
12.12.2020, 16:34
У прессы возник закономерный вопрос, на что ушли деньги гранта, выделенные бутафорскому концлагерю в Карелии
13.12.2020, 13:53
В Петрозаводске жители Кукковки вышли на митинг с требованием не затягивать строительство поликлиники у них в микрорайоне
10.12.2020, 11:50
Комичный процесс установки елки в районе Карелии стал хитом TikTok (ВИДЕО)

Аналитика

15.12.2020 14:45
Тема недели
Вместо локдауна 1
Как жителям Карелии придется праздновать Новый год в условиях антиковидных ограничений.
"Город у воды": второй сезон 2
15.12.2020 10:00
Детям войны хотят присвоить особый статус
10.12.2020 09:55
"Клиники на Чайкиной": анализы на коронавирус COVID-19 теперь можно сдать и в субботу
10.12.2020 09:54
Патриотизм и бутафория 24
07.12.2020 16:35
Вся аналитика

Чтиво

15.12.2020 16:45
Без политики
17 лет назад открылась первая Клиника на Чайкиной
Сегодня группа клиник "Клиники на Чайкиной" представлена четырьмя специализированными медицинскими центрами: ортопедическая клиника "Костная клиника", клиника женского здоровья "Фрау клиник", детская клиника "Здравляндия" и многопрофильный медицинский центр "Поликлиник", открытие которого ожидается в ближайшее время.
Масочный рейд: проверка ТРЦ "Тетрис" на ковидоустойчивость
15.12.2020 16:00
Включите "режим сбережения энергии" 2
30.11.2020 12:37
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»