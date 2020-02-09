Дольщикам обанкротившегося застройщика в Петрозаводске разъяснили, что делать дальше

Министерство строительства Карелии уведомило о банкротстве застройщика жилья ­­­- ООО "Инвестиционная компания "Комфортный дом", и разъяснило, что делать дольщикам, оставшимся без обещанных квартир.

В рамках дела о банкротстве дольщики будут включены в реестр требований кредиторов. Они получат право на недостроенные квартиры.

Компания вызвала интерес у правоохранительных органов в связи с мошенничеством при строительстве жилого комплекса "Новый Сайнаволок". Что теперь делать дольщикам, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".