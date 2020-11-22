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"Должен быть закон – никаких совмещенных уроков русского, литературы, математики, физики, химии"

Новости. Общество
15:40, 23 Ноября 2020
фото: © страница Вконтакте Ларисы Левиной
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Учитель из Карелии призвала депутатов Госдумы срочно решить вопрос с финансированием малокомплектных школ.

Учитель физики и математики из деревни Куганаволок Пудожского района Карелии Лариса Левина рассказала депутатам Госдумы о том, что в малокомплектных школах дети не получают образования.

"Надо менять закон – дети из малокомплектных школ не получают право на образование! Они не виноваты, что их мало! – пишет Лариса Левина. – А закрыть такие школы, значит, ликвидировать деревню, которую, как призвал наш президент, надо поддерживать. Убедительная просьба, требование, если хотите – решайте срочно вопрос с финансированием маленьких школ. Должен быть закон – никаких совмещенных уроков русского, литературы, математики, физики, химии, истории, биологии, географии, иностранного, информатики не может быть. Не зависимо от количества детей. Поймите вы, наконец, количество решенных задач на уроке не зависит от количества детей, сидящих в классе. Если мне для усвоения материала требуется решить 10 задач, то я буду их решать и с 1 учеником, и с 30-ю. Количество задач зависит от длительности урока, если урок короче в два раза, то и задач решим 5, а не 10. Вот вам и конституционное право на образование".

Подробнее читайте в рубрике "Личное мнение".

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