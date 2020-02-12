890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Полиция придет к подросткам, которые до смерти забили ворону в Петрозаводске 4
12.02.2020 11:15
Конституционные поправки: "Давай сделаем это по-быстрому" 4
12.02.2020 16:20
Подростки в Петрозаводске до смерти забили ворону (ВИДЕО 18+) 5
12.02.2020 10:55
Директор школы Петрозаводска пристыдила ученицу за толстые ноги (ВИДЕО) 8
12.02.2020 14:40

Должник-алиментщик в Карелии подал в суд на пристава

Новости. Общество
07:25, 13 Февраля 2020
фото: © ТАСС / Сергей Шлеюк
Загрузка...

В Олонецком районе должник по алиментам подал в суд на пристава, ограничившего его в праве управления автомобилем, сообщается на сайте районного суда.

В Олонецком районе пристав временно ограничил местного жителя, задолжавшего своим несовершеннолетним детям 10 тысяч в качестве алиментов, в праве управления транспортом.

 

Алиментщик не согласился с решением пристава и подал на него в суд.

Должник посчитал, что пристав нарушил закон, лишив его возможности управлять автомобилем, так как транспорт необходим ему для того, чтобы ездить на работу и зарабатывать деньги, для оплаты алиментов в том числе.

Суд исследовал все обстоятельства и отказал в удовлетворении иска.

При вынесении указанного решения, суд исходил из того, что пристав абсолютно законно ограничил в праве на вождение мужчину, задолжавшего по алиментам своим детям 10 тысяч рублей.

Доводы истца о том, что установление ограничения лишает его основного законного источника средств к существованию, судом были признаны несостоятельными, так как в судебном заседании нашло свое подтверждение, что наличие водительского удостоверения у должника и исполнение им своих должностных обязанностей в рамках трудового договора не являются взаимосвязанными.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.02.2020, 14:06
Новый тракторный завод на месте ОТЗ увеличит производство в 3 раза
09.02.2020, 14:00
Дмитрий Медведев оставил рыбакам из Карелии неприятный "подарок"
06.02.2020, 17:13
Министр транспорта Карелии задержан по подозрению в получении взятки
12.02.2020, 14:40
Директор школы Петрозаводска пристыдила ученицу за толстые ноги (ВИДЕО)
09.02.2020, 11:46
"Отпетые мошенники" выступили в Петрозаводске (ФОТО И ВИДЕО)
08.02.2020, 11:09
Внедорожники перекрыли дорогу "скорой" в Петрозаводске

Аналитика

12.02.2020 16:20
Политкухня
Конституционные поправки: "Давай сделаем это по-быстрому" 4
На обсуждение президентского законопроекта в парламенте Карелии ушло менее десяти минут.
Индексация в 21 рубль как благодать 7
11.02.2020 17:47
Камера вместо квартиры в Испании 12
07.02.2020 14:25
Борьба с чумой XXI века по-карельски
07.02.2020 12:00
Когда Сегежа навсегда забудет о выбросах с ЦБК?
07.02.2020 11:40
Вся аналитика

Чтиво

11.02.2020 14:51
Без политики
"Мамы и монстрики": новинки 2020 года
SELA – это российский бренд одежды с почти тридцатилетней историей.
"Прошлое, которое у нас было, живо и работает до сих пор" 4
06.02.2020 14:54
Акела не промахнулся 13
05.02.2020 15:30
архив чтиво

Медиа

"Политика.Реут": Олег Реут о коррупции в Карелии
12.02.2020 12:17
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»