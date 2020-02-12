Должник-алиментщик в Карелии подал в суд на пристава

В Олонецком районе должник по алиментам подал в суд на пристава, ограничившего его в праве управления автомобилем, сообщается на сайте районного суда.

В Олонецком районе пристав временно ограничил местного жителя, задолжавшего своим несовершеннолетним детям 10 тысяч в качестве алиментов, в праве управления транспортом.

Алиментщик не согласился с решением пристава и подал на него в суд.

Должник посчитал, что пристав нарушил закон, лишив его возможности управлять автомобилем, так как транспорт необходим ему для того, чтобы ездить на работу и зарабатывать деньги, для оплаты алиментов в том числе.

Суд исследовал все обстоятельства и отказал в удовлетворении иска.

При вынесении указанного решения, суд исходил из того, что пристав абсолютно законно ограничил в праве на вождение мужчину, задолжавшего по алиментам своим детям 10 тысяч рублей.

Доводы истца о том, что установление ограничения лишает его основного законного источника средств к существованию, судом были признаны несостоятельными, так как в судебном заседании нашло свое подтверждение, что наличие водительского удостоверения у должника и исполнение им своих должностных обязанностей в рамках трудового договора не являются взаимосвязанными.