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Новости. Общество
10:15, 28 Марта 2019
фото: © Архив ИТАР-ТАСС/ Станислав Красильников

Должник в Карелии отработает 200 часов за нежелание платить алименты

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Мужчина отказывался платить алименты двум несовершеннолетним детям, сообщили в Управлении судебных приставов по Карелии.

Мужчину, уклоняющегося от исполнения наказания, задержали и доставили в отдел. 

Суд назначил мужчине административное наказание в виде обязательных работ сроком 200 часов.

Пока решение суда не вступило в силу. Должник трудоустроился, предоставил все необходимые сведения с места работы. Удержание алиментов будет производится из зарплаты. 

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Комментарии

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zanoza
2019-03-28 10:51:22
Да у нас должников-алиментчиков пруд пруди , а поймали лишь одного и радуются !
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