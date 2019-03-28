Должник в Карелии отработает 200 часов за нежелание платить алименты

Мужчина отказывался платить алименты двум несовершеннолетним детям, сообщили в Управлении судебных приставов по Карелии.

Мужчину, уклоняющегося от исполнения наказания, задержали и доставили в отдел.

Суд назначил мужчине административное наказание в виде обязательных работ сроком 200 часов.

Пока решение суда не вступило в силу. Должник трудоустроился, предоставил все необходимые сведения с места работы. Удержание алиментов будет производится из зарплаты.