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Должникам больше не надо ходить на прием к судебным приставам - появился онлайн-сервис

Новости. Общество
09:05, 01 Декабря 2020
фото: r30.fssp.gov.ru
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На портале Госуслуг появился новый сервис, позволяющий должникам и взыскателям направлять заявления, объяснения и жалобы по исполнительным производствам в электронном виде, и не являться на личный прием к судебным приставам.

Об этом сообщается на сайте министерства цифрового развития.

"Сервис разработан Минцифры России совместно с Федеральной службой судебных приставов и включает в себя основные жизненные ситуации, требующие обращения к судебным приставам в ходе исполнительного производства", — говорится в сообщении.

По словам замглавы Минцифры Дмитрия Огуряева, реализация электронного взаимодействия со службой судебных приставов позволит исключить личные визиты должников и взыскателей в структурные подразделения ФССП, а также сократить объем бумажного документооборота.

Какие функции доступны в новом сервисе, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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