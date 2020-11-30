Должникам больше не надо ходить на прием к судебным приставам - появился онлайн-сервис

На портале Госуслуг появился новый сервис, позволяющий должникам и взыскателям направлять заявления, объяснения и жалобы по исполнительным производствам в электронном виде, и не являться на личный прием к судебным приставам.

Об этом сообщается на сайте министерства цифрового развития.

"Сервис разработан Минцифры России совместно с Федеральной службой судебных приставов и включает в себя основные жизненные ситуации, требующие обращения к судебным приставам в ходе исполнительного производства", — говорится в сообщении. По словам замглавы Минцифры Дмитрия Огуряева, реализация электронного взаимодействия со службой судебных приставов позволит исключить личные визиты должников и взыскателей в структурные подразделения ФССП, а также сократить объем бумажного документооборота. Какие функции доступны в новом сервисе, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".