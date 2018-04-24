Должность вице-мэра Петрозаводска остается вакантной, Мирошник никого не ищет на этот пост

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник призналась, что не ищет претендентов на должность первого заместителя.

Напомним, два года назад в структуру мэрии была возвращена должность первого заместителя главы. Однако все это время пост вице-мэра оставался вакантным.

На сегодняшней встрече с журналистами Ирина Мирошник сообщила, что на эту должность никого не ищет, да и предложений от претендентов ей не поступает.

"Пост вакантен. Поиск (претендентов) не ведется, и предложения не поступают, поэтому (пост и дальше) будет вакантен", - отметила она.

Глава города призналась, что готова была бы упразднить эту должность "в рабочем порядке".

"Расходования денег (на содержания вице-мэра) и так нет, и это самое главное. Коль вакантна эта должность, то можно было бы ее убрать, пока не возникла необходимость, но это (возможно только) через Устав, а это такая процедура длительная", - сказала она.