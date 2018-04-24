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Новости. Политика
14:49, 24 Апреля 2018

Должность вице-мэра Петрозаводска остается вакантной, Мирошник никого не ищет на этот пост

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Глава Петрозаводска Ирина Мирошник призналась, что не ищет претендентов на должность первого заместителя.

Напомним, два года назад в структуру мэрии была возвращена должность первого заместителя главы. Однако все это время пост вице-мэра оставался вакантным.

На сегодняшней встрече с журналистами Ирина Мирошник сообщила, что на эту должность никого не ищет, да и предложений от претендентов ей не поступает.    

"Пост вакантен. Поиск (претендентов) не ведется, и предложения не поступают, поэтому (пост и дальше) будет вакантен", - отметила она.

Глава города призналась, что готова была бы упразднить эту должность "в рабочем порядке".  

"Расходования денег (на содержания вице-мэра) и так нет, и это самое главное. Коль вакантна эта должность, то можно было бы ее убрать, пока не возникла необходимость, но это (возможно только) через Устав, а это такая процедура длительная", - сказала она.      

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Комментарии

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David
2018-04-24 15:36:24
Старшие не сказали , вот и не ищет.
Гость
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