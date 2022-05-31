Дом сестринского ухода и жильцы многоэтажек в Петрозавоске остались без горячей воды из-за аварии на сетях

Утром из-за аварии на сетях произошло отключение горячего водоснабжения в жилых домах микрорайона Зарека, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

Так, в 9.30 произошло отключение горячего водоснабжения на ул.Пробная, 4А (Д/с №98 «Сказка»), 7, ул.Перттунена, 6 (медучреждение), ул.Чернышевского, 5, 13, 14А (Державинский лицей), ул. Ригачина,20А, 34, 40, 42, 44, 46, 46А, 48, 56, ул.Державина,4, 5, 12, пр.Александра Невского,5 (Д/с № 70), ул. Кооперативная,3А, 7А (административное здание), ул.Радищева,3, ул.Луначарского,41.

Причиной отключения стало устранение повреждения на централизованных сетях АО "ПКС-Тепловые сети". По информации ЕДДС, аварию должны устранить до 17.00.