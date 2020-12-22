Дома культуры на колесах приехали в Карелию

В Карелию поступили семь автоклубов для домов культуры в районах, сообщает региональный Минкульт.

В Карелию поступили семь автоклубов, приобретенных в рамках национального проекта "Культура". Они помогут проводить мероприятия на открытом воздухе. Технику передадут в шесть районов республики – Калевальский, Кемский, Суоярвский, Прионежский, Пряжинский и Пудожский. Об этом информирует карельский Минкульт.

Автоклубы переправят в культурно-досуговые учреждения республики.

В министерстве заявили, что сборкой автоклубов занималась петербургская компания ООО "Техноматика". Каждая машина оснащена звуковым, компьютерным и мультимедийным оборудованием, а также мобильной сценой, которую можно развернуть за 30 минут.

Ранее сообщалось о намерении властей закупить автоклубы за 30 млн рублей.