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Дома культуры на колесах приехали в Карелию

Новости. Культура
12:10, 23 Декабря 2020
фото: Министерство культуры Республики Карелия / ВК
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В Карелию поступили семь автоклубов для домов культуры в районах, сообщает региональный Минкульт.

В Карелию поступили семь автоклубов, приобретенных в рамках национального проекта "Культура". Они помогут проводить мероприятия на открытом воздухе. Технику передадут в шесть районов республики – Калевальский, Кемский, Суоярвский, Прионежский, Пряжинский и Пудожский. Об этом информирует карельский Минкульт.

Автоклубы переправят в культурно-досуговые учреждения республики. 

В министерстве заявили, что сборкой автоклубов занималась петербургская компания ООО "Техноматика". Каждая машина оснащена звуковым, компьютерным и мультимедийным оборудованием, а также мобильной сценой, которую можно развернуть за 30 минут.

Ранее сообщалось о намерении властей закупить автоклубы за 30 млн рублей.

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Комментарии

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Майкл
2020-12-23 13:25:05
Клубится на колесах-в карелии понимают по своему
Задумчивый
2020-12-23 13:08:49
"Культуру в массы", а что от неё осталось, от культуры? Да и люди из районов уезжают, там скоро одни старики останутся ..
zanoza
2020-12-23 12:54:13
Живём бедно, но весело, однако.
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