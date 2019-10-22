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Новости. Общество
13:11, 22 Октября 2019
фото: Столица на Онего

Дома на улице Железнодорожной в Петрозаводске на день отключат от тепла

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Для проведения работ 24 октября будет отключено теплоснабжение нескольких потребителей, сообщили в администрации Петрозаводска.

В рамках профилактических осмотров (технического обслуживания объектов теплоснабжения города) АО "ПКС-Тепловые сети" было выявлено парение на трубопроводе распределительных тепловых сетей в районе ул. Железнодорожной.

Для определения причин и своевременного устранения парения 24 октября с 9.00 до 17.00 будет произведено отключение теплоснабжения (в том числе для нужд горячего водоснабжения) следующих потребителей:

пр. Первомайский – 19, 21, 21а, 23,25, 25а, 27, 29, 31, 31а, 27а;
ул. Железнодорожная – 4, 4а, 6, 6а, 6б, 8, 8а, 8б, 10, 10а, 10б, 8д;
ул. Шотмана – 32, 34, 34а, 34в, 34г, 34д, 36, 36а, 38.

Цель работ - избежать аварийных повреждений инженерных сетей в будущем.

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