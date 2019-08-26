Дома в Петрозаводске на 90% готовы к холодам, считают власти города

В мэрии столицы Карелии рассказали о готовности многоквартирных домов города к отопительному сезону.

По состоянию на 22 августа средний показатель готовности петрозаводских многоквартирных домов к зиме составил 90 процентов, сообщили в пресс-центре мэрии.

На 89 процентов выполнены запланированные работы по гидропневматической промывке внутридомовых систем центрального отопления. В 1 тыс 420 многоквартирных домах, что составляет 86 процентов жилфонда, прошли гидравлические испытания.

Как сообщили в МКУ "Служба заказчика", пять петрозаводских управляющих организаций завершили подготовку жилфонда к зиме. Это компании ООО "Партнер", ООО "Новый порядок" и ООО "ОнегоСтройСервис", ООО "Новая управляющая компания" и ООО "УК Фирма Комфорт".