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Новости. Общество
17:20, 26 Августа 2019
фото: pixabay.com / MichaelGaida

Дома в Петрозаводске на 90% готовы к холодам, считают власти города

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В мэрии столицы Карелии рассказали о готовности многоквартирных домов города к отопительному сезону.

По состоянию на 22 августа средний показатель готовности петрозаводских многоквартирных домов к зиме составил 90 процентов, сообщили в пресс-центре мэрии.

На 89 процентов выполнены запланированные работы по гидропневматической промывке внутридомовых систем центрального отопления. В 1 тыс 420 многоквартирных домах, что составляет 86 процентов жилфонда, прошли гидравлические испытания. 

Как сообщили в МКУ "Служба заказчика", пять петрозаводских управляющих организаций завершили подготовку жилфонда к зиме. Это компании ООО "Партнер", ООО "Новый порядок" и ООО "ОнегоСтройСервис", ООО "Новая управляющая компания" и ООО "УК Фирма Комфорт".

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