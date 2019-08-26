Дома в Петрозаводске на 90% готовы к холодам, считают власти города

Новости по теме
Загрузка...
В мэрии столицы Карелии рассказали о готовности многоквартирных домов города к отопительному сезону.
По состоянию на 22 августа средний показатель готовности петрозаводских многоквартирных домов к зиме составил 90 процентов, сообщили в пресс-центре мэрии.
На 89 процентов выполнены запланированные работы по гидропневматической промывке внутридомовых систем центрального отопления. В 1 тыс 420 многоквартирных домах, что составляет 86 процентов жилфонда, прошли гидравлические испытания.
Как сообщили в МКУ "Служба заказчика", пять петрозаводских управляющих организаций завершили подготовку жилфонда к зиме. Это компании ООО "Партнер", ООО "Новый порядок" и ООО "ОнегоСтройСервис", ООО "Новая управляющая компания" и ООО "УК Фирма Комфорт".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
23.08.2019, 19:40
22.08.2019, 19:10
22.08.2019, 10:46
24.08.2019, 13:07
23.08.2019, 19:10
22.08.2019, 15:22
Аналитика
22.08.2019 15:22
Тема недели
Жители севера Карелии утверждают, что до них добралась радиация после взрыва в районе Белого моря. Так ли это?
22.08.2019 15:05
22.08.2019 10:46
20.08.2019 12:05
19.08.2019 14:09
Чтиво
Сегодня 13:06
Личное мнение
Гости уехали, а Медвежьегорск остался со своими проблемами.
Сегодня 10:26
22.08.2019 14:35
19.08.2019 11:20
Медиа
23.08.2019 11:20
Опрос
Нужно ли ограничить использование мобильников учениками в школах?
Комментарии