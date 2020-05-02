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Домашняя кошка заразилась коронавирусом

Новости. Общество
22:02, 02 Мая 2020
фото: pixabay.com
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Во Франции выявили первый случай заражения кошки COVID-19.

Как сообщает портал "Газета.ру", во Франции коронавирус впервые обнаружен у домашней кошки. Об этом рассказали специалисты Национальной ветеринарной школы Альфора (ENVA).

Ветеринары рассказали, что, как и в иных подтвержденных случаях у домашних животных в других странах, кошка жила с человеком, заразившимся COVID-19.

Отмечается, что у животного наблюдались характерные дыхательные и пищеварительные симптомы заболевания.

"На данном этапе исследований можно судить, что вирус трудно передается, даже в случае контакта с инфицированными владельцами", - заявили в ENVA.

Однако специалисты посоветовали больным COVID-19 избегать прямых контактов с их кошками, носить маску в их присутствии и мыть руки перед тем, как их погладить, чтобы защитить домашнего питомца от нового коронавируса.

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