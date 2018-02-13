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Новости. Криминал
17:20, 13 Февраля 2018

"Домушника" задержали в Петрозаводске

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Оперативники Петрозаводска задержали подозреваемого в квартирных кражах на Ключевой и в Ленобласти.

Как выяснили оперативники, ранее судимый 42-летний мужчина  в феврале проник в две квартиры на Ключевой, вскрыв замки. Он похитил различное имущество, в том числе бытовую технику, дорожные сумки, посуду. Примечательно, что уходя, он умудрился закрыть двери таким образом, что вернувшиеся домой хозяева и не заподозрили, что в доме были посторонние. Ущерб от действий гражданина превысил 45 ты. рублей.

Также сотрудники полиции выяснили, что задержанный был объявлен в федеральный розыск за серию аналогичных преступлений в Ленинградской области. В одном из райцентров региона ему инкриминируются более десятка подобных же эпизодов криминальной деятельности.

"В признательных показаниях мужчина сообщил представителям полиции Петрозаводска, что не владеет собой при совершении краж", - отметили в пресс-службе МВД Карелии.

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