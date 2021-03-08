Доноров всех групп приглашают на станцию переливания крови в Петрозаводске

На Республиканской станции переливания крови возникла повышенная потребность во всех группах крови с отрицательным резусом.

На 9 марта для пополнения банка донорской крови приглашаются доноры всех групп крови. При этом учреждение остро нуждается во всех группах крови с отрицательным резусом, сообщается еа сайте станции.

Доноров с Kell + временно не принимают.

Необходимую консультацию можно получить по телефонам: +79658171085, 76-42-65 (с 13-00 до 15-00).

Ранее сообщалось, станция переливания крови в Петрозаводске изменила режим работы.