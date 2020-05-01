Доплаты во время эпидемии будут получать социальные работники, в том числе, из НКО

Президент России Владимир Путин поручил правительству предусмотреть дополнительные выплаты сотрудникам социальных учреждений на период пандемии коронавируса.

Заявление прозвучало на встрече главы государства с участниками общероссийской акцией "МыВместе".

Об это сообщил телеканал "Россия-24".

"На период борьбы с эпидемией считаю необходимым предусмотреть дополнительные поощрения для сотрудников социальных учреждений…где находятся инвалиды, пожилые люди, другие граждане, нуждающиеся в особой заботе", — сказал Путин.

Президент также предложил установить выплаты сотрудникам соцориентированных некоммерческих организаций (НКО), которые во время эпидемии забирают из социальных учреждений пожилых и инвалидов под временную опеку.

О размерах выплат читайте в интернет-газете "Вести Карелии".