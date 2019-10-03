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Новости. Экономика
16:44, 03 Октября 2019

Дополнительная стипендия для будущих строителей (ВИДЕО)

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Конкурс "Стипендиат КСМ" собрал в этом году рекордное количество участников.

"Мы занимаемся разработкой различного типа роботов" – говорит одна из участниц конкурса "Стипендиат КСМ". Нет, она не специалист по робототехнике. Анастасия Митрофанова, вместе со своей командой, презентует результат того, что получилось в ходе работы над одним из заданий конкурса. Стоит отметить, что все задания построены в игровой форме.

Конкурс проводится в 22-й раз. Его организатор – компания "КСМ". Студенты строительного направления института лесных, горных и строительных наук ПетрГУ, а также студенты Петрозаводского техникума городского хозяйства, успешно прошедшие конкурсные испытания, получают ежемесячные именные стипендии от компании на протяжении текущего учебного года.

В рамках конкурса "Стипендиат КСМ", который собрал в этом году рекордное количество участников, уже прошла деловая игра и упражнения на взаимодействие. Также участники выполнили домашнее задание. Этот и предыдущие этапы позволят организаторам выбрать претендентов на участие в финальном этапе конкурса – собеседовании. По его результатам студентам могут быть выданы приглашения на работу и практику в компании "КСМ", а также жюри выберет студентов, которые в течение учебного года будут получать стипендию.

Конкурс "Стипендиат КСМ" – это отличная возможность молодым людям заявить о себе и получить бесценный опыт, пройти производственную практику и иметь возможность дальнейшего трудоустройства, работать по профессии и получать стипендию. За два десятка лет стипендиатами компании стали более ста человек, некоторые успешно трудятся на предприятии по сей день.

Награждение стипендиатов состоится в середине октября. Вручит студентам дипломы и памятные подарки генеральный директор АО "Специализированный Застройщик "КСМ" Николай Макаров.

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