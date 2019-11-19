Дополнительные "Ласточки" до Карелии будут ездить в новогодние праздники

Дополнительные "Ласточки" в горный парк "Рускеала" на новогодние праздники, сообщили в ОАО "РЖД".

Дополнительные "Ласточки" будут курсировать 2-7 января с улучшенной компоновкой мест по следующему расписанию:

- Санкт-Петербург (8.00) – горный парк "Рускеала" (12.45);

- горный парк "Рускеала" (18.50) – Санкт-Петербург (23.55).

Пассажиры также могут воспользоваться услугами ретропоезда на паровозной тяге "Рускеальский экспресс", курсирующего по маршруту Сортавала – Рускеала.



Приобрести билеты на дополнительные поезда "Ласточка" сообщением Санкт-Петербург – Рускеала можно во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО "РЖД" и с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам".

Стоимость билетов фиксированная – от 399 рублей.



Также действуют специальные предложения для различных категорий пассажиров. Например, при оформлении билета для пассажиров в возрасте до 21 года и старше 60 лет цена будет снижена на 30 %, а при оформлении билетов по тарифу "Туда-обратно" стоимость обратного билета снижается на 20 %.