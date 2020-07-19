Дополнительные меры поддержки репетиторов намерены оказывать власти Карелии

Депутаты парламента Карелии инициировали изменения в федеральном законодательстве, согласно которым региональные власти должны получить право помогать репетирам, имеющим статус самозанятых.

Согласно законопроекту, предлагается внести изменения в федеральный закон "Об образовании".

Инициаторы считают, что органы государственной власти субъектов Российской Федерации должны иметь право на предоставление государственной поддержки физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, являющимся участниками отношений в сфере образования и применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход".

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