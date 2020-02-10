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Дополнительные обязательства бизнеса по "северным" надбавкам вызвали споры в Карелии

Новости. Общество
15:29, 11 Февраля 2020
фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Союз организаций профсоюзов Карелии будет добиваться заключения соглашения с Союзом работодателей о том, что "северные" надбавки должны получать все без исключения работники независимо от стажа и формы собственности организаций.

Об этом заявил сегодня на заседании парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике лидер карельских профсоюзов Илья Косенков.

Он прокомментировал законопроект, согласно которому, "северные" надбавки должны получать специалисты в возрасте до 30 лет, не имеющие стажа работы.

Законопроект распространяется на работников бюджетных учреждений республиканского подчинения. Аналогичные нормативные акты должны принять муниципальные власти в интересах работников муниципальных бюджетных учреждений. На коммерческие организации эта норма не распространяется.

"Мы планируем подготовить решение трехсторонней комиссии, которое будет иметь обязательное исполнение для всего бизнеса… что норма об обеспечении северной надбавки и районного коэффициента будет распространятся на всю молодежь. Ну или  какие-то ограничения, которые мы обсудим с бизнесом в рамках трехсторонней комиссии", - сказал Косенков.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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