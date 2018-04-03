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Новости. Экономика
14:32, 03 Апреля 2018

Дополнительные средства на ремонт универмага "Карелия-Маркет" выделят по решению суда

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Петропит получит дополнительные средства на ремонт здания универмага "Карелия-Маркет", муниципальное предприятие отсудило их у Фонда социального страхования.

Как рассказал руководитель МУПа, депутат Петросовета Дмитрий Романов, Арбитражный суд Карелии 29 марта обязал региональное отделение Фонда социального страхования возвратить предприятию "Петропит" капитализированные платежи в размере 2,182 млн рублей.

По словам Романова, в 2013 году было принято решение о ликвидации Петропита, и его прежнее руководство перечислило в фонд более 2,5 млн рублей. Эти средства представляли собой выплаты в пользу бывших работников предприятия, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве. По закону, в случае ликвидации предприятие обязано отчислить в Фонд социального страхования так называемые капитализированные платежи, которые фонд будет перечислять пострадавшим до достижения ими 70-летия.

В 2017 году решение о ликвидации Петропита было отменено, после чего предприятие возобновило платежи в фонд. В результате со стороны МУПа произошла двойная оплата: деньги, перечисленные в качестве капитализированных платежей, предприятие решило вернуть себе через суд (за исключением порядка 400 тысяч рублей, которые фонд выплатил бывшим работникам Петропита в период его ликвидации – с 2013 по 2017 годы).

В ближайшее время Фонд социального страхования, вероятно, подаст апелляцию в вышестоящий Арбитражный суд. Однако, замечает Романов, судя по судебной практике, решение суда первой инстанции практически наверняка останется неизменным. По словам депутата, полученные в результате тяжбы деньги пойдут в том числе на ремонт здания универмага "Карелия-Маркет".

Кроме того, предприятие надеется вернуть в муниципальную собственность здание на улице Калинина, где ранее размещался комбинат школьного питания. Разбирательство по этому вопросу сейчас проходит в Петрозаводском городском суде.

"Петропит активно ведет судебную борьбу за возврат здания в муниципальную собственность, поскольку оно представляет большой интерес для города", - отметил Дмитрий Романов.

Напомним, сейчас в управлении МУП "Петропит" находится здание бывшего универмага "Карелия-Маркет". Руководство предприятия сдает торговые площади в аренду. Благодаря вырученной прибыли городские власти планируют провести ремонт здания и впоследствии разместить в нем муниципальные учреждения.

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