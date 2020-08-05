Дополнительные средства выделены из бюджета на погашение ипотеки многодетных семей

Правительство дополнительно выделит из бюджета 11,8 млрд рублей, чтобы помочь семьям, где после 1 января 2019 года родился третий или последующий ребенок, выплатить ипотеку.

Об этом сообщил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин.

"Это одна из наиболее востребованных мер социальной поддержки родителей с детьми. И всё больше многодетных семей улучшают жилищные условия с помощью ипотеки. Сегодня дополнительно выделим из бюджета 11,8 млрд рублей для поддержки не менее 26 тысяч семей", — сказал он. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".