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Новости. Общество
15:36, 30 Апреля 2019
фото: правительство Карелии

Дорога к Финляндии на севере Карелии передана в федеральную собственность

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Дорога Тикша-Ледмозеро-Костомукша - госграница передана в федеральную собственность, сообщает министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии.

"В соответствии с распоряжением межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Мурманской области и Республике Карелия и актом приема-передачи имущества, передаваемого из республиканской собственности в собственность РФ, подписанного со стороны МТУ Росимущества в Мурманской области и Республики Карелия 30 апреля 2019 года, автомобильная дорога регионального значения Р-21 "Кола" - Тикша - Ледмозеро - Костомукша - граница с Финляндской Республикой передана в федеральную собственность", - говорится в сообщении.

Данная трасса протяженностью 232,5 км используются для обеспечения движения транспорта от автодороги Р-21 "Кола" к многостороннему автомобильному пункту пропуска "Люття".

Среднесуточная интенсивность движения автотранспорта составляет до 2 тысяч автомобилей в сутки.

Здесь проходит кратчайший маршрут для автотранспорта, следующего из северных территорий Финляндии, Швеции, Норвегии в Карелию и далее в Архангельскую область, Республику Коми и другие регионы.

Придание дороге статуса федеральной позволит значительно улучшить условия для движения автотранспорта к МАПП "Люття", что позволит разгрузить пункты пропуска на юге Карелии и в Ленинградской области. Кроме того, финансирование работ по ремонту и содержанию дороги будет осуществляться из федерального бюджета, что позволит значительно улучшить ее транспортно-эксплуатационное состояние.

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