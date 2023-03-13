Дорога в Карелии была признана одной из красивейших трасс России

Автотрасса «Кола», проходящая по республике, вошла в число самых живописных маршрутов в России.

Одним из самых красивых и интересных автомаршрутов по России стала трасса «Кола» из Санкт-Петербурга в Мурманск. Об этом говорится в исследовании сервиса для бронирования отелей МТС Travel, которое поступило в распоряжение «Ленты.ру».

Как сообщают авторы материала, северная дорога в Карелии проходит через хвойные леса с огромными валунами и отвесными скалами. Отмечается, что красивые виды открываются с Хибин — чтобы добраться до гор, следует свернуть с основного маршрута в районе озера Имандра. Проехав дальше Мурманска, можно застать еще одну живописную локацию — Териберский мыс и Баренцево море. Автопутешествие из Санкт-Петербурга займет около трех дней, остановки в отелях Петрозаводска, Кандалакши и Мурманска обойдутся от 3,3 тысячи рублей.

Жителям южной части России летом предлагается отправиться из Волгограда в Калмыкию, чтобы застать цветущую степь. В республике также можно посетить множество интересных буддистских храмов, например Золотую обитель Будды Шакьямуни, Тантрический монастырь Владыки Зонкавы, старый хурул Сякюсн-сюме. «Средняя стоимость номера в отеле города этой весной составит 3900 рублей», — назвали цену эксперты.

Еще одна красивая дорога страны — «Чуйский тракт», который тянется из Новосибирска до границы с Монголией. Эксперты отмечают, что в пути можно увидеть горные хребты, озера, речные долины и водопады. Специалисты советуют закладывать на поездку 6-7 дней, чтобы отдохнуть на многочисленных туристических базах и провести время на конных прогулках или сплавах по горным рекам. Например, остановка на курорте Манжерок обойдется от 9,6 тысячи рублей, в Бийске — от 3 тысяч рублей.

Также в исследовании говорится о живописной дороге из Красноярска в Хакасию, из Москвы в Тверскую и Тульскую область и из Москвы до Кондуков или Романцевских гор.