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Дороги, электричество и водопровод для участков под ИЖС в Карелии построят за 500 млн рублей

Новости. Общество
12:48, 01 Декабря 2020
фото: pixabay
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Власти Карелии планируют направить 500 млн рублей на создание инженерной инфраструктуры для участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).

Об этом ТАСС сообщил министр экономического развития региона Олег Ермолаев.

Деньги будут выделены в рамках "индивидуальной программы социально-экономического развития" региона. Такие программы имеют 10 регионов России, включенных в перечень субъектов Федерации с неблагополучной социально-экономической ситуацией.

Федеральные средства планируется направить на строительство подъездных дорог, объектов водоснабжения, водоотведения, уличное освещение.

Сколько лет для этого потребуется, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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агрекалчнутый
2020-12-01 13:40:46
Судя по фото, куркули говнище все равно будут в водоем сливать.
zanoza
2020-12-01 13:08:50
Дело хорошее , но может превратиться в плохое, ведь на кону 500 млн. рублей, соблазн велик, однако.
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