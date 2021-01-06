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Дороги Карелии будут скользкими в пятницу

Новости. Погода
17:00, 07 Января 2021
фото: © Александр Щербак/ТАСС
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Карельский Гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на восьмое января для Петрозаводска и районов республики.

В пятницу, восьмого января, в районах Карелии будет облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер восточный, северо-восточный умеренный.

Температура воздуха в течение суток -10, -15°С,  местами ночью до -23°С, днем до -20°С, на юго-западе -7, -12°С в течение суток.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Временами слабый снег. На дорогах гололедица.

Ветер восточный, северо-восточный умеренный.

Температура воздуха  -9, -11°С в течение суток. Атмосферное давление будет мало меняться.

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Комментарии

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Любознательный
2021-01-07 18:26:22
Может лучше сделать так, чтобы не было гололёда?
Гость
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