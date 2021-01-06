Дороги Карелии будут скользкими в пятницу

Карельский Гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на восьмое января для Петрозаводска и районов республики.
В пятницу, восьмого января, в районах Карелии будет облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. На дорогах гололедица.
Ветер восточный, северо-восточный умеренный.
Температура воздуха в течение суток -10, -15°С, местами ночью до -23°С, днем до -20°С, на юго-западе -7, -12°С в течение суток.
В Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Временами слабый снег. На дорогах гололедица.
Ветер восточный, северо-восточный умеренный.
Температура воздуха -9, -11°С в течение суток. Атмосферное давление будет мало меняться.
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