Дороги Карелии будут скользкими в пятницу

Карельский Гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на восьмое января для Петрозаводска и районов республики.

В пятницу, восьмого января, в районах Карелии будет облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер восточный, северо-восточный умеренный.

Температура воздуха в течение суток -10, -15°С, местами ночью до -23°С, днем до -20°С, на юго-западе -7, -12°С в течение суток.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Временами слабый снег. На дорогах гололедица.

Ветер восточный, северо-восточный умеренный.

Температура воздуха -9, -11°С в течение суток. Атмосферное давление будет мало меняться.