Дороги на юге Карелии перекроют из-за чемпионата России по автогонкам

Министр транспорта Карелии распорядился перекрыть 11 участков автодорог в Лахденпохском районе из-за проведения чемпионата России по авторалли "Карелия-2021".

График ограничений установлен приказом главы Минтранса Сергея Щебекина.

Согласно документу, участки автодорог будут перекрываться для движения транспорта на 22 и 23 января 2021 года.

В первый день с 14.40 до 18.40 будут перекрыты участки Ласанен-Куркиеки-Терву, Куркиеки-Алху, Хийтола-Куянсуо, Хийтола-Ринтала, объезд п.Хийтола, Хийтола-Алхо.

Во второй день с 9.10 до 12.50 запретят движение транспорта на участках дорог Элисенваара-Лумиваара-Лахденпохья, Эстерло-подъезд к пункту пропуска "Сювяоро".

Также 23 января с 14.50 до 17.30 перекроют участки Элисенваара-Лумиваара-Лахденпохья, Ихала-Лумиваара, Вялимяки-Костомоярви.

По распоряжению главы Минтранса на всех участках, где пройдет авторалли, должны быть установлены предупреждающие дорожные знаки.