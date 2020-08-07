Дороги Петрозаводска продолжают ремонтировать в рамках подготовки к 100-летию республики

В рамках подготовки к 100-летию Республики Карелия стартовал ремонт улицы Правды в Петрозаводске, сообщили в администрации города.

ООО "Кондопожское ДРСУ" фрезерует старое покрытие на участке автодороги от Казарменной улицы до проспекта Карла Маркса. Уже в ближайшее время подрядчик приступит к асфальтированию. Параллельно здесь же ведётся замена бортового камня и ремонт тротуара.

Улица "Правды" не единственный объект, который прямо сейчас восстанавливает подрядчик. Дорожники работают на улице Зайцева и проезде Автолюбителей. Тротуары ремонтируют на улицах Куйбышева, Кирова, Дзержинского, Свердлова, Еремеева, Андропова, Ровио, Германа Титова, а также на проспекте Александра Невского и площади Кирова.

Кроме того, во всех районах города ведутся работы по устранению деформаций и повреждений дорожного покрытия. К настоящему времени подрядчик завершил ремонт на Вознесенском шоссе, участке улицы Кирова (между проспектом Карла Маркса и улицей Германа Титова), на улицах Фёдора Тимоскайнена и Фабричной. Все этапы строго контролируют специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации Петрозаводска.