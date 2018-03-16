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Новости. Общество
13:30, 16 Марта 2018

Дорогу "Кочкома – госграница" начнут приводить в порядок с 2019 года, заявил Парфенчиков

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Региональную дорогу "Кочкома - Тикша - Ледмозеро - Костомукша - госграница", которая в Карелии находится в неудовлетворительном состоянии, передадут в федеральную собственность.

Как сказал журналистам глава Карелии Артур Парфенчиков после совещания с участием министра транспорта России Максима Соколова, федеральный чиновник подтвердил то, что дорогу "Кочкома – госграница" примут в федеральную собственность.

"Принципиальное решение принято, и мы сейчас вместе работаем над тем, чтобы в этом году завершить процедуру передачи дороги в федеральное ведение. Это очень важная трасса, к ней много вопросов. Понятно, еще предстоит год непростой ситуации, но уже с 2019 года Росавтодор приступит к приведению ее к нормативному содержанию, обустройству, реконструкции", - сказал Артур Парфенчиков.

Напомним, в 2015 году дорогу "Кочкома" успел "оценить" и известный российский джазмен Игорь Бутман. 14 июля он приезжал в Костомукшу, чтобы принять участие в фестивале камерного искусства.

"Первые 30 километров дороги (Кочкома – госграница – прим. ред.) – это, конечно, заставляет задуматься. Я каждый раз приезжаю, каждый раз удивляюсь", - сказал тогда Бутман на пресс-конференции в Костомукше.

Дорога выполняет роль магистрали, соединяющей между собой центральные районы республики и обеспечивающей выход к автодороге "Кола" для жителей Костомукши и северных районов Финляндии.

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