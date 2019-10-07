Дорогу "Лахденпохья – Сикопохья" закроют для большегрузов

Жители Карелии жалуются на состояние автомобильной дороги "Лахденпохья – Сикопохья".

Трасса протяженностью в 20 км имеет грунтовое покрытие, здесь полностью отсутствует водоотвод. В ненастье дорога превращается в "кашу". А при активном движении большегрузов трасса "продавливается", что существенно ухудшает проезд, сообщается в паблике "Республика Карелия".

По сообщению руководителя Управдора республики Виктора Россыпнова, в субботу, 5 октября, на дороге отработал грейдер.

Это исключительно временная мера, позволяющая убрать колейность и восстановить проезжую часть, но не устранить те причины, которые приводят к плачевному состоянию дороги.

"В этом году произведена вырубка и утилизация древесно-кустарниковой растительности объемом 20 Га. Это позволит в следующем году начать устройство кюветов и при наличии средств – дорожной одежды. Благоприятным фактором для этого является наличие карьера в непосредственной близости от дороги. В настоящее же время для избежания повторения резкого ухудшения проезда в сырую погоду будет рассмотрен вопрос по закрытию дороги для проезда большегрузного транспорта", - сообщил Виктор Россыпнов.