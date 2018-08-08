Дорогу на подъезде к Финляндии будут взрывать три дня подряд

Движение на участке подъездной дороги к МАПП "Вяртсиля" в Карелии закроют для проведения буровзрывных работ, сообщает управление трассой "Кола".

"В течение трех дней с 11.00 до 13.00 на участке капремонта подъезда к многостороннему автомобильному пункту пропуска "Вяртсиля" в Сортавальском районе будут проводиться буровзрывные работы", - говорится в сообщении.

Работы пройдут 8 августа с 8 по 10 км, 9 августа с 9 по 10 км, 10 августа с 9 по 11 км.

Управление просит учесть данную информацию при планировании маршрутов, соблюдать ПДД и требования временных дорожных знаков в местах производства работ.