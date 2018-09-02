Дорогу на подъезде к границе Финляндии временно перекроют

Движение по дороге "Подъезд к МАПП "Вяртсиля" временно закроют, сообщили в управлении автодороги "Кола".

В Сортавальском районе с 4 по 7 сентября на участке капитального ремонта автодороги подъезд к МАПП "Вяртсиля" с 3 по 11 километр будет временно закрыто движение для всех видов транспорта, пишет сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".

С 4 по 7 августа в период с 11.00 до 13.00 на участке капитального ремонта А-121 "Сортавала" подъезд к МАПП "Вяртсиля" км 0+000 — км 53+000 в Сортавальском районе Республики Карелия с 3 по 11 км будет временно закрыто движение для всех видов транспорта в связи с проведением буровзрывных работ.

Задержка в пути составит не более 30 мин.

Управление просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования, соблюдать ПДД и требования временных дорожных знаков в местах производства работ.