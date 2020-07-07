Дорогу в Марциальные воды досрочно отремонтировали

Компания "ВАД" досрочно отремонтировала участок дороги Шуйская-Гирвас, работы завершились практически на четыре месяца раньше срока, сейчас ведется приемка дороги, сообщили в Управлении пресс-службы главы Карелии.

Речь идет о втором этапе ремонта дороги Шуйская – Гирвас, 32-километровом участке от деревни Мунозеро до выхода на трассу "Кола" в районе Гирваса.



Согласно контракту, должны были завершиться к 31 октября, однако ранняя весна и теплое лето позволили дорожникам уложиться в более сжатые сроки. Стоимость ремонта этого участка дороги – 443,6 млн рублей.

Глава республики осмотрел обновлённую трассу и отметил высокое качество работы дорожников.

Артур Парфенчиков поставил задачу использовать все возможности, в том числе федеральные, чтобы начать в ближайшем будущем работу по ремонту дороги Березовка – Кончезеро, примыкающей к трассе Шуйская-Гирвас.

Напомним, ремонт данной дороги начался в середине апреля.