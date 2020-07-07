890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Гособвинение запросило 13 лет лишения свободы бывшему замглавы Госкомимущества Карелии, обвиняемому во взятках 9
07.07.2020 14:55
Работодателя в Петрозаводске оштрафовали за нежелание оплачивать сотрудникам неотгуленные отпуска 1
07.07.2020 18:40
Прокуратура запросила для обвиняемого в педофилии Юрия Дмитриева 15 лет строгого режима (СРОЧНО) 10
07.07.2020 18:07
Отремонтирована многострадальная дорога рядом с больничным городком в Петрозаводске (ФОТО) 6
07.07.2020 16:13
В Карелии менее чем за месяц убили четырех человек 2
07.07.2020 16:03
"Дитя Демона" принесло победу музыканту из Карелии в Париже 1
07.07.2020 17:20

Дорогу в Марциальные воды досрочно отремонтировали

Новости. Общество
12:02, 08 Июля 2020
фото: © Управление пресс-службы главы Карелии
Загрузка...

Компания "ВАД" досрочно отремонтировала участок дороги Шуйская-Гирвас, работы завершились практически на четыре месяца раньше срока, сейчас ведется приемка дороги, сообщили в Управлении пресс-службы главы Карелии.

Речь идет о втором этапе ремонта дороги Шуйская – Гирвас, 32-километровом участке от деревни Мунозеро до выхода на трассу "Кола" в районе Гирваса.

Согласно контракту, должны были завершиться к 31 октября, однако ранняя весна и теплое лето позволили дорожникам уложиться в более сжатые сроки. Стоимость ремонта этого участка дороги – 443,6 млн рублей.

Глава республики осмотрел обновлённую трассу и отметил высокое качество работы дорожников.

Артур Парфенчиков поставил задачу использовать все возможности, в том числе федеральные, чтобы начать в ближайшем будущем работу по ремонту дороги Березовка – Кончезеро, примыкающей к трассе Шуйская-Гирвас.

Напомним, ремонт данной дороги начался в середине апреля.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-07-08 13:04:51
"Глава республики осмотрел обновлённую трассу и отметил высокое качество работы дорожников"
Ну прямо глаз-алмаз :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
01.07.2020, 17:19
Многодетная семья из Медвежьегорского района получила автомобиль
07.07.2020, 18:07
Прокуратура запросила для обвиняемого в педофилии Юрия Дмитриева 15 лет строгого режима (СРОЧНО)
02.07.2020, 14:09
"Газпром" намерен построить три газопровода в одном из районов Карелии
02.07.2020, 16:52
В кабинете главы Сортавалы в Карелии произошла потасовка (ВИДЕО)
04.07.2020, 09:19
В Карелии за минувшие сутки COVID-19 выявили почти у полусотни человек
06.07.2020, 14:38
Голый мужчина ворвался в бар Петрозаводска (ВИДЕО 18+)

Аналитика

07.07.2020 12:36
Капитал
Алексей Щепин: "Мусорная" реформа нашла своего инвестора
Глава Минприроды Карелии Алексей Щепин о ходе реализации мусорной реформы в республике, строительстве в Орзеге современного полигона с заводом и биостанцией и раздельном сборе мусора.
Угодья "открепились" 3
06.07.2020 17:26
"Что приняли, то и выполняем все по стойке смирно" 6
03.07.2020 13:14
Явка провалена 33
02.07.2020 12:55
Геннадий Боднарчук: "Избиратели требуют от нас покончить с практикой уплотнительной застройки" 5
01.07.2020 09:13
Вся аналитика

Чтиво

07.07.2020 12:13
Без политики
"Костная клиника": травма – отдыху не помеха
В самом разгаре лето – пора отпусков: кто-то уже собирается на отдых на курорт, кто-то планирует провести отпуск на любимой даче, а кто-то покорять окрестности своего города верхом на велосипеде.
У энергетиков – "Энергия красок"!
07.07.2020 11:57
От идеи до прибыли.  Как получить пошаговую "инструкцию" по развитию бизнеса в Карелии?
30.06.2020 15:37
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»