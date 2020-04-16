Начался второй этап ремонта дороги в Марциальные воды (ФОТО)

Продолжается обновление автотрассы "Шуйская – Гирвас", сообщили в Минтрансе Карелии.

В этом году подрядная организация ВАД отремонтирует более 30 километров асфальтобетонного покрытия на туристическом маршруте, охватывающем курорт "Марциальные воды", природные памятники возле п. Гирвас и биосферный заповедник Кивач.

Там проведут обустройство основания дорожного полотна, заменят старые и установят новые водопропускные трубы. Помимо этого будет нанесена горизонтальная разметка, размещены дорожные знаки, оборудованы ограждения и пешеходные переходы.

Начатые в прошлом году работы завершат этой осенью.

Напомним, ремонт дорог начался в Петрозаводске (ФОТО).