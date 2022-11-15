«Дорогу «вспучивало»: глава Петрозаводска рассказал о ликвидации «вечной лужи» у поликлиники

Подрядчик обустроил ливневую канализацию в Лекарском переулке у поликлиники №4, где годами скапливалась вода.

Кондопожское ДРСУ за свой счет ликвидировала место скопления воды в Лекарском переулке, на дороге к четвертой поликлинике.



Подрядчик вынул массу грунта, постелил геотекстиль и уложил на него 40-сантиметровую «подушку» щебня. На границе пересечения с проездом Новые Ключи «Служба заказчика» установила приемный колодец, а уже из него – под дорогой – подрядчик проложил трубу в действующую ливневую канализацию.



«Там на протяжении нескольких лет скапливалась вода. Особенно зимой она доставляла большие неудобства и местным жителям, и пациентам поликлиники №4 – на дороге образовывались ледяные «горы», проехать через которые было непросто», - сообщил в соцсети глава города Владимир Любарский.



По его словам, в советское время на Нойбранденбургской улице не проложили ливневую канализацию, поэтому грунтовая вода стекала ниже – на Лекарский. Под ним большой глиняный пласт, уходить ей было некуда, вода «стояла» на глине, а при минусовой температуре замерзала – поэтому дорогу и «вспучивало», отметил градоначальник.



Теперь в рамках муниципального контракта подрядчик уложит в Лекарском переулке новый асфальт. Работы должны быть выполнены до следующего понедельника.