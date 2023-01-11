«Дорожить доверием читателя»: главред «АиФ-Карелия» Андрей Басов отмечает юбилей

Карельскому журналисту Андрею Басову исполнилось 50 лет.

Накануне Дня Российской печати главный редактор карельской вкладки газеты «Аргументы и факты» Андрей Басов принимает поздравления со своим 50-летием.

Имя этого журналиста хорошо известно в республике. Андрей Басов, воспитанник петрозаводского журналистского клуба «Товарищ», отдал более 25 лет сфере медиа. Он работал в телекомпании «Ника», газете «Петрозаводск», был редактором газеты «Город», публиковал свои материалы в «Губернии», руководил новостным отделом костомукшского сайта «64 параллель».

Когда в 2017 году Андрей Басов занял должность главного редактора «АиФ-Карелия», он сразу обозначил принципы своей работы и придерживался их в течение всех этих лет.

«Газета имеет своего читателя и дорожит его доверием — это главное кредо. Конечно, я буду стараться сохранить этот капитал, традиции, но вместе с тем и развивать издание, отвечая актуальным вызовам в медийном сообществе», — признался он в интервью одному из карельских СМИ.

В ближайшее время Андрей Басов начнет работу над новым проектом.

Редакция «Столицы на Онего» поздравляет юбиляра и желает здоровья, счастья, мира и новых творческих успехов.